Ausflugstipps: Am vierten Adventswochenende gibt es Weihnachtsmärkte und Weihnachtsüberraschungen, so mit Wladimir Kaminer, in Wittenberg, Möllensdorf, Meuro und Selbitz.

Wittenberg/MZ. - Etwas kühler als an den vergangenen Tagen soll dieses Wochenende werden. Richtig passend zu Glühwein und einem Bummel im Advent. Etliche Möglichkeiten gibt es dafür:

Weihnachtsmarkt in Wittenberg auf dem Marktplatz und im Wallwitzhof

An allen Tagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet hat der Wittenberger Weihnachtsmarkt. Ob Apfel in Schokolade, Baumkuchenstriezel, Kräppelchen oder Zuckerwatte, ob Bratwurst, Handbrot oder Langos, ob Glühwein oder Kinderpunsch, es gibt vieles für Naschkatzen und diejenigen, die gern etwas Deftigeres wollen. Daneben sind zahlreiche Stände aufgebaut, die von Handgeschnitztem bis zu Handschuhen Weihnachtliches anbieten. Und schließlich drehen sich noch Kinderkarussell und Riesenrad. Auf der Bühne sind für jeden Tag um 16 Uhr Programmpunkte vorgesehen. An diesem Freitag wird der Verein „Talentschmiede und Wittenberger Hupfdohlen“ auftreten. Sonnabend gestalten „Kapfer & Kapfer“ eine Schlagerweihnacht. Mit Ines Lehmann heißt es dann am Sonntag „Wittenberger Weihnacht“. An diesem Adventswochenende auch geöffnet hat der „Bäuerliche Weihnachtsmarkt auf dem Wallwitzhof“. Dieser verspricht traditionell deftiges Essen sowie kalte und heiße Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Der Markt in der Juristenstraße 6 öffnet Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Wladimir Kaminer in der Phönix-Theaterwelt in Wittenberg

Wer sich schon an diesem Wochenende eine schöne Bescherung gönnen möchte, erhält diese in der Phönix-Theaterwelt in Wittenberg erfahren. Wladimir Kaminer berichtet am Sonnabend, 20. Dezember, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Schöne Bescherung“ von seinen Weihnachten. In der Ankündigung dazu heißt es: „Weihnachten! Die „schönste Zeit des Jahres“ steht wieder einmal völlig überraschend vor der Tür. Noch keine Geschenke gekauft! Die Einladungen zum Fest bleiben im Drucker stecken! Und gibt es überhaupt noch schöne Weihnachtsbäume? Der pure Stress liegt in der Luft! Jedoch ist Wladimir Kaminer mit seinen Geschichten rund um das Weihnachtsfest, wie gewohnt, bestens vorbereitet.“

Möllensdorfer Weihnachtsmarkt im Wald

Noch einmal lockt der Möllensdorfer Weihnachtsmarkt in dem Coswiger Ortsteil, Zum Sägewerk, an diesem Wochenende in den Wald. An beiden Tagen werden zwischen 12 und 19 Uhr die Besucher erwartet. Glaskunst und Holzdekorationen, Strick- und Häkelwaren, handgemacht Kerzen sowie Geschenkartikel aus Keramik oder Steinen sind nur einige der Angebote an den zahlreichen Ständen. Das Bühnenprogramm jeweils 15 und 17 Uhr übernehmen am Sonnabend die „Niemberger Mundis“ und am Sonntag die Dietrichsdorfer Jagdhornbläser.

Pfarrhaus in Meuro ist ein Legoland zu Weihnachten

Wer sich schon mal auf die Bauaktivitäten der Kinder mit ihren Lego-Geschenken einstimmen möchte, der kann Samstagnachmittag dafür nutzen. In Meuro zeigt Pastorin Andrea John ihre Weihnachtswelt in Lego. Biblische Darstellungen gehören ebenso dazu wie ein Modell vom Wittenberger Arsenal und eines Einkaufsmarktes. Das Ganze sei keine kommerzielle Veranstaltung, erklärt John, „also ohne Eintritt und ohne Verkauf“, aber mit Knabberei und Glühwein. Eltern könnten mit ihren Kindern kommen und selbst etwas bauen. Die Pastorin lädt zum „Schauen und Bauen“ am 20. Dezember von 15 bis 19 Uhr auf den Pfarrhausboden in Meuro, Nummer 30, ein.

Konzert in der Wittenberger Schlosskirche mit Gospel und Handglockenchor

Zum Weihnachtskonzert in die Schlosskirche in Wittenberg kann es am Sonntag, 21. Dezember, gehen. Gospelchor und Handglockenchor sind angekündigt. Spirituals, Songs und Carols sollen musikalisch die weihnachtliche Botschaft vermitteln. Es erklingen beliebte Spirituals wie „Go, tell it on the mountain“ und „Joy to the world“. Daneben stehen Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ und „Hört der Engel helle Lieder“. Das rund zweistündige Konzert beginnt um 17 Uhr, ab 16.15 Uhr ist Einlass.

Geschmückte Traktoren rollen zur Lichterfahrt von Selbitz nach Kemberg und Pratau

Viele geschmückte Traktoren rollen am Sonntag, 21. Dezember, ab 16.30 Uhr in Selbitz los. Die Lichterfahrt am 4. Advent führt dann nach Schleesen, Seegrehna, Klitzschena, Bergwitz, Reuden, Rotta, Kemberg, Pannigkau, Eutzsch, Pratau und über Seegrehna nach Selbitz zurück.