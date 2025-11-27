In Wittenberg lockt nicht nur der „große“ Weihnachtsmarkt, ergänzt und bereichert wird er von weiteren Angeboten: Etwa vom beliebten Markt der schönen Dinge.

Der Eingang zum Cranach-Hof wird geschmückt. Am Freitag beginnt dort der Markt der schönen Dinge.

Wittenberg/MZ. - Der „große“ Weihnachtsmarkt in Wittenberg ist inzwischen glücklich eröffnet, die Probleme mit der Sicherheit sind ausgeräumt. Bis zum 29. Dezember wird dem Publikum auf dem Marktplatz, inmitten historischer Kulisse, allerlei geboten: von Kunsthandwerk bis Glühwein und Kräppelchen, von Riesenrad bis Kinderkarussell.