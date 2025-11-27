Auf einer Landstraße nördlich von Roßlau hat es am Mittwoch, 26. November, einen schweren Unfall gegeben.

Mann wollte am Straßenrand nachtanken - 76-jähriger Skoda-Fahrer fährt auf Trabant auf

Der "blaue Klaus" der Familie Zimmermann aus Brietz ist schon viel herumgegkommen.

Deetz/MZ. - Auf einer Landstraße nördlich von Roßlau hat es am Mittwoch, 26. November, einen schweren Unfall gegeben.

Ein 65 Jahre alter Trabant-Fahrer hatte gegen 16.30 Uhr die K 1249 aus Richtung Lindau in Richtung Deetz befahren. Als der Mann merkte, dass der Kraftstoff zur Neige ging, hielt er am rechten Fahrbahnrand, um nachzutanken. Ein sich im Nachfolgeverkehr nähernder 76-jähriger Nutzer eines Skoda erkannte das allerdings nicht rechtzeitig und stieß gegen den Trabant.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf ungefähr 15.000 Euro. Verletzt wurde mit viel Glück niemand.