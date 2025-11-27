Festliche Stimmung Elster feiert Advent: 25. Weihnachtsmarkt und Lebendiger Adventskalender starten
Von Weihnachtsdisco bis Wunschbaum: Elster lädt zum Festmarathon ein. Was der Elbe-Ort alles für die Besucher geplant hat und welche Verstärkung der Weihnachtsmann mitbringt.
27.11.2025, 17:00
Elster/MZ. - Weihnachten naht in großen Schritten – ein Fest, das man kaum genug feiern kann. Genau das haben sich offenbar auch die Verantwortlichen in Elster gedacht. Denn ab diesem Wochenende bis kurz vor dem großen Tag wird mit zahlreichen Veranstaltungen auf die besinnliche Zeit eingestimmt.