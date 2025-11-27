weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Fußball im Burgenlandkreis: 4:0-Führung nach 88 Minuten, aber nicht gewonnen? Sportgerichts-Urteil zu Nebra-Spiel wirft Fragen auf

Fußball im Burgenlandkreis 4:0-Führung nach 88 Minuten, aber nicht gewonnen? Sportgerichts-Urteil zu Nebra-Spiel wirft Fragen auf

Kreisoberliga-Partie gegen Großgörschen wird neu angesetzt. FC ZWK Nebra empört sich über Urteil des Kreis-Sportgerichts und mahnt mehr Fingerspitzengefühl an.

Von Torsten Kühl 27.11.2025, 18:15
21. September, Kreisoberliga-Punktspiel zwischen dem FC ZWK Nebra und dem VfB Großgörschen: Der schwer verletzte Kevin Trabert musste beim Stand von 4:0 für die Gastgeber in der 88. Minute lange auf dem Spielfeld behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Nun ist die Partie vom Sportgericht neu angesetzt worden.
21. September, Kreisoberliga-Punktspiel zwischen dem FC ZWK Nebra und dem VfB Großgörschen: Der schwer verletzte Kevin Trabert musste beim Stand von 4:0 für die Gastgeber in der 88. Minute lange auf dem Spielfeld behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Nun ist die Partie vom Sportgericht neu angesetzt worden. Foto: FC ZWK Nebra

Naumburg/Nebra. - Das Sportgericht des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Burgenland hat jetzt – erstinstanzlich und vorbehaltlich einer siebentägigen Frist zur Berufung – drei Urteile gefällt, die Spielabbrüche betreffen. Zumindest eines dieser Urteile sorgt für großen Unmut und wirft Fragen auf.