21. September, Kreisoberliga-Punktspiel zwischen dem FC ZWK Nebra und dem VfB Großgörschen: Der schwer verletzte Kevin Trabert musste beim Stand von 4:0 für die Gastgeber in der 88. Minute lange auf dem Spielfeld behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Nun ist die Partie vom Sportgericht neu angesetzt worden.

Foto: FC ZWK Nebra