Fußball im Burgenlandkreis 4:0-Führung nach 88 Minuten, aber nicht gewonnen? Sportgerichts-Urteil zu Nebra-Spiel wirft Fragen auf
Kreisoberliga-Partie gegen Großgörschen wird neu angesetzt. FC ZWK Nebra empört sich über Urteil des Kreis-Sportgerichts und mahnt mehr Fingerspitzengefühl an.
27.11.2025, 18:15
Naumburg/Nebra. - Das Sportgericht des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Burgenland hat jetzt – erstinstanzlich und vorbehaltlich einer siebentägigen Frist zur Berufung – drei Urteile gefällt, die Spielabbrüche betreffen. Zumindest eines dieser Urteile sorgt für großen Unmut und wirft Fragen auf.