Sandy Schreier wird, auch mit etwas Losglück, Wochensiegerin. Im Gesamtklassement liegt der Lauchaer Lucas Hoffmann nun allein vorn.

Naumburg/tok. - Sandy Schreier aus Pohlitz hat die 14. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Die 47-Jährige, die beim Tippen von ihrem Sohn Henry unterstützt wird, erreichte wie Peter Sommer aus Schulpforte 16 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin unseres Tippspiels erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In dieser Wertung liegt jetzt der Lauchaer BSC-Kicker Lucas Hoffmann allein vorn, während der viele Wochen führende Axel Böttger aus Wetzendorf auf den vierten Platz zurückfiel, den er sich aktuell mit drei anderen Tipperinnen und Tippern teilt.

Resultate/Sandy Schreiers Tipps:

SC Naumburg II – Eintracht Lossa 3:1/3:1

ESV Herrengosserstedt – SSC Weißenfels III 4:1/4:2

Baumersrodaer SV – VfB Großgörschen 0:1/1:2

Grün-Weiß Langendorf – FC ZWK Nebra 1:3/2:3

Blau-Weiß Borau – 1. FC Zeitz II 0:8/1:3

SV Spora – SV Kretzschau 4:1/3:0

FC RSK Freyburg – SV Kelbra 6:4/2:1

BSC Laucha – Wacker Wengelsdorf 2:2/2:2

VfB Gräfenhainichen – SC Naumburg 4:2/2:1

1. FC Zeitz – Blau-Weiß Brehna 6:1/2:0

Stand der Gesamtwertung:

1. Lucas Hoffmann (Laucha) 110

2. Claudia Seifarth (Naumburg) 109

3. Ralf Nebe (Freyburg) 107

4. Axel Böttger (Wetzendorf) 105

4. Martin Schumann (Freyburg) 105

4. Bernd Lehwald (Freyburg) 105

4. Hildegard Haller (Gernstedt) 105

8. Matthias Meissner (Laucha) 104

9. Steve Villmann (Landsberg) 103

9. Oliver Oswald (Kistritz) 103

9. Juliane Gorn (Freyburg) 103

9. Stefan Bärhold (Lossa) 103

Das beste Team der Gesamtwertung ist jetzt „Becherovka16“ – das sind Claudia Seifarth, Heike Knörrich und Peggy Beier (Naumburg/Freyburg) – mit 101,33 Zählern im Schnitt. Auf dem zweiten Platz folgen die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nunmehr 99,67 Punkten. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.