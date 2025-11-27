Leserärger in Riethnordhausen 16 Tage ohne Heizung und warmes Wasser - Wie die Mieter in Riethnordhausen das überstanden haben

Die Mieter am Mühlweg 202 und 203 in Riethnordhausen hatten 16 Tage kein warmes Wasser und keine Heizung. Wie ihr Alltag dabei aussah, woran das lag und was der Eigentümer dazu sagt.