Ein auffälliges Auto hat ein Zeuge am Mittwochabend der Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Rödgen/MZ. - Mit auffälliger Fahrweise und zwei platten Reifen war am Mittwoch, 26. November, ein Skoda-Fahrer zwischen Thalheim und Rödgen unterwegs. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Ein Zeuge hatte gegen 23 Uhr die Polizei gerufen.

Kurze Zeit später konnte ein Streifenwagen das Auto in der Rödgener Straße in Rödgen feststellen. Es stand dort am Straßenrand. Hinter dem Lenkrad saß ein 60-Jähriger, der offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte.

Die Beamten wiesen einen Atemalkoholtest an, der ein vorläufiges Ergebnis von 1,5 Promille auswies. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.