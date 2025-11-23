Winterzeit ist Märchenzeit: Das Clack-Theater Wittenberg bringt „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf die Bühne – mit einem spielfreudigen Ensemble, fantasievollen Kostümen und Musik voller Ohrwürmer.

Märchenzauber in Wittenberg: Im Clack-Theater geht der Teufel um

Im Clack-Theater Wittenberg wird 2025 das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren gezeigt. In der titelgebenden Rolle ist Stefan Schneegaß zu erleben, der auch Regie führt. Rechts im Bild: Ensemblemitglied Barabara Schüler als Wiesel Wiwaldi

Wittenberg/MZ. - Winterzeit ist ja bekanntlich Märchenzeit. Das macht sich auch in den Spielplänen etlicher Theater bemerkbar. In Wittenberg ist es das Clack-Theater, das regelmäßig eigene Produktionen auf die privat geführte Bühne bringt.