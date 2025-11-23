Im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Bobbau werden Wimpel im Akkord geschnitten. Welche Hilfsmittel es nun gibt, um am Ende mindestens 75.100 Exemplare genäht zu haben.

Die längste Wimpelkette der Welt: Bobbau lässt für den Rekord nichts unversucht

Die Vorbereitungen für das Jubiläum des Bobbauer Wasserturms laufen. Genährt wird dabei unter anderem ein der längsten Wimpelkette der Welt.

Bobbau/MZ. - Teil von etwas ganz Großem sein. Weltmeister werden. In Bobbau überschlagen sich Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU), die Mitglieder des Vereins „Geschichte(n) bewahren“ und weitere Akteure mit Superlativen. Weil der Wasserturm, das weithin sichtbare und höchste Gebäude des Ortes, 2027 stolze 100 Jahre alt wird, wollen sie ihn und das Dorf mit Wimpelketten schmücken. Mehr noch. Sie wollen eine Wimpelkette basteln, die es auf der Welt noch nicht gegeben hat.