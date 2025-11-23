100 Jahre Bauhaus in Dessau Als das Bauhaus nach Dessau kam - Stadtarchivar Frank Kreißler bringt Buch zum Jubiläum heraus
Es hat über 400 Seiten und ist gerade erschienen: Dessaus Stadtarchivar Frank Kreißler beleuchtet in seinem Buch zum Bauhaus-Jubiläum das Leben in der Stadt vor 100 Jahren. Welche Parallelen und Unterschiede es zu 1925 gibt.
23.11.2025, 14:00
Dessau/MZ. - Irgendwann hat Frank Kreißler, der Leiter des Dessau-Roßlauer Stadtarchivs, die Stunden und Minuten aufgehört zu zählen, die er nach Feierabend, an den Wochenenden oder im Urlaub investiert hat, um an seinem neuen Buch zu arbeiten.