LIVE:
Ferropolis Macher Festival, Pyro Games, BBQ-Meisterschaften - Stadt aus Eisen punktet mit Vielfalt
2025er Veranstaltungssaison in der Stadt aus Eisen wird als Erfolg bewertet. Welches Event die meisten Gäste hat und warum das Sido-Konzert als Überraschungserfolg bezeichnet wird.
31.10.2025, 10:00
Ferropolis/MZ. - Pyro Games, Macher Festival, gigantische Flohmärkte, Festivals wie Splash! oder Hive, das – im Nachhinein als großer Überraschungserfolg gewertete – Sido Konzert, der Iron Drift King und, und, und: Noch nie strotzte die Eventsaison in Ferropolis mit so viel Vielfalt wie in diesem Jahr.