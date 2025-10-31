weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Sommerzugang schon wieder weg: Punktlos in die WM-Pause: Wie kommen die Wildcats aus der Krise?

Die Wildcats verlieren auch das Derby in Zwickau und bleiben Tabellenletzter. Trainerin Seidler korrigiert ihr Saisonziel. Kann eine Nachverpflichtung helfen?

Von Tobias Grosse 31.10.2025, 16:00
Sichtbare Enttäuschung: Die Wildcats nach der Niederlage in Zwickau, der siebten im siebten Saisonspiel.
Zwickau/MZ. - Es lag Mut, vielmehr aber noch Verzweifelung in Ela Szotts Wurf vom eigenen Tor. Nach einer Parade versuchte die Keeperin des SV Union Halle-Neustadt in den verwaisten Kasten des BSV Zwickau zu treffen – zehn Minuten waren da in dem Spiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag noch zu spielen, die Wildcats um Szott lagen 19:25 zurück.