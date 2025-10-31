Die Wildcats verlieren auch das Derby in Zwickau und bleiben Tabellenletzter. Trainerin Seidler korrigiert ihr Saisonziel. Kann eine Nachverpflichtung helfen?

Punktlos in die WM-Pause: Wie kommen die Wildcats aus der Krise?

Sichtbare Enttäuschung: Die Wildcats nach der Niederlage in Zwickau, der siebten im siebten Saisonspiel.

Zwickau/MZ. - Es lag Mut, vielmehr aber noch Verzweifelung in Ela Szotts Wurf vom eigenen Tor. Nach einer Parade versuchte die Keeperin des SV Union Halle-Neustadt in den verwaisten Kasten des BSV Zwickau zu treffen – zehn Minuten waren da in dem Spiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag noch zu spielen, die Wildcats um Szott lagen 19:25 zurück.