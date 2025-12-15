Die Künstlerin Margret Hoppe hat ihr fotografisches Kunstwerk „Die Wiederkehr des Lichts“ an die Schlosskirche übergeben. Initiatoren des Kunstprojektes waren Freundeskreis und Stiftung.

Leipziger Fotografin zeigt das Lichtspiel in den Fenstern der Wittenberger Schlosskirche

Einige der Spender und in der Mitte die Künstlerin: Hanna Kasparick, Jörg Ellermann, Jörg Sandau, Margret Hoppe, Reiner Haseloff, Christian Beuchel, Christhard-Georg Neubert (von links)

Wittenberg/MZ. - „Das Farbspiel der 2016 wunderbar restaurierten Fenster im Kirchenraum unserer Schlosskirche einzufangen, dazu haben wir die Leipziger Fotografin und Künstlerin Margret Hoppe beauftragt“, eröffnet Pfarrer Christian Beuchel, Vorsitzender des Freundeskreises der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg, die feierliche Übergabe der Kunstwerke. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Kunst dort auszustellen, wo sie auch die Menschen erreicht.“