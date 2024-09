Die Kosten für Landesgartenschau 2027 in Wittenberg sind auf 48 Millionen Euro gestiegen. Das sind sechs Millionen Euro mehr als noch in diesem Frühjahr vom Oberbürgermeister genannt. Der Landesrechnungshof äußert generelle Bedenken, ob diese Ausgaben im Verhältnis zum langfristigen Nutzen stehen.

Wieder teurer: 48 Millionen für Laga in Wittenberg - Landesrechnungshof hat Bedenken

Im Rahmen der Landesgartenschau 2027 soll auch die sogenannte „Kuhlache“ in Wittenberg, eine Brachfläche, umfassend hergerichtet werden.

Wittenberg/MZ. - Die Gesamtkosten für die 2027 stattfindende Landesgartenschau in Wittenberg nähern sich mittlerweile deutlich der 50-Millionenmarke. Wie die städtische Pressereferentin Doreen Raewel am Freitag gegenüber der MZ mitteilte, belaufen sich die veranschlagten Kosten für die Gartenschau (Laga) auf circa 48 Millionen Euro – und damit auf nochmal sechs Millionen Euro mehr als noch in diesem Frühjahr vom Oberbürgermeister genannt. Und die Zeit drängt. Denn die Stadt benötige dringend noch weitere Fördermittel, um dieses Mammutprojekt, das auch kritische Stimmen hervorruft, überhaupt noch stemmen zu können.