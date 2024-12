Melanie Letsch aus Kleinzerbst hat in sieben Wochen 400 Kilogramm Kronkorken gesammelt, um krebskranken Kindern zu helfen. Wie die Friseurin das geschafft hat und was sie nun plant.

Kleinzerbst/MZ - Mit kleinen Korken Großes bewirken – dieses Ziel haben sich Melanie Letsch und ihr Lebensgefährte aus Kleinzerbst in diesem Herbst gesteckt. In nur sieben Wochen hat die selbstständige Friseurin in ihrem Salon „Haarmonie by Melanie“ mehrere hundert Kilogramm Korken von Bier- und Brauseflaschen gesammelt; ganze 19 Säcke voll, rund 200.000 Blechdeckel an der Zahl.

Mit der Aktion möchte Melanie Letsch krebskranken Kindern helfen; ihnen und ihren Familien Hoffnung schenken – Hoffnung in einer schweren Zeit.

Für Krebskranke Kinder: Friseurmeisterin organsiert Spendenaktion

Für Melanie Letsch ist diese Sammelaktion eine Herzensangelegenheit, wie die Friseurmeisterin erzählt: „Seit meiner Selbstständigkeit vor knapp vier Jahren setze ich mich regelmäßig für gemeinnützige Projekte ein.“

Ihr Antrieb: anderen Menschen, insbesondere denen, die es nicht leicht haben, etwas zurückzugeben. Dabei hat sie sich immer wieder kreative Aktionen einfallen lassen. Mit dem „Movember“, bei dem Männer ihre Bärte für den guten Zweck trimmen lassen, sammelte sie jeden Herbst Geld, das sie dann dem Hospiz in Wittenberg spendete.

Spendenaktion für krebskranke Kinder: Friseurin sammelt Kronkorken

Der Anstoß für die Kronkorken-Sammlung kam dieses Jahr eher zufällig: „Ich habe von der Aktion im WhatsApp-Status einer Kundin gelesen“, so Melanie Letsch. Doch statt die Idee nur weiterzuverbreiten, beschloss sie, selbst aktiv zu werden. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten startete sie einen Aufruf und mobilisierte die Dorfgemeinschaft. „Ich habe unter anderem Fußballvereine, Gaststätten und natürlich meine Kunden kontaktiert – und die Resonanz war überwältigend.“

Schnell war klar, dass die Sammelaktion größer werden würde, als es sich die Friseurin zunächst vorgestellt hatte. Vor ihrem Salon „Haarmonie by Melanie“ stellte sie mehrere Tonnen auf, in denen die Korken gesammelt werden konnten. Und die Menschen kamen: Kunden, Nachbarn und Privatpersonen aus dem Dorf und der Umgebung nutzten die Gelegenheit, ihre Eimerchen mit den kleinen Blechdeckeln zu leeren.

Kronkorken für krebskranke Kinder: Erfolgreiche Spendenaktion in Kleinzerbst

„Viele haben mir gesagt, dass sie froh waren, auf diese Weise etwas Gutes tun zu können“, sagt sie. „Manche brachten wirklich nur ein paar Korken, die sie zu Hause gefunden hatten und entschuldigten sich fast dafür. Aber ich habe immer gesagt: Jeder Kronkorken zählt.“

Und das Ergebnis spricht für sich: Eine beachtliche Menge von rund 400 Kilogramm Kronkorken hat Melanie Letsch mit Unterstützung zahlreicher Helfer innerhalb kürzester Zeit gesammelt. Mit einem Anhänger voller klimpernder Flaschendeckel fuhr Letsch vorige Woche Mittwoch dann zur offiziellen Sammelstelle in die Salus-Einrichtung nach Pretzsch.

„Die waren dort völlig aus dem Häuschen.“ Mit dieser Menge hätte wohl niemand gerechnet. Wie Melanie Letsch sagt, werden die Kronkorken als Nächstes zu einem Recyclinghof gebracht, wo der Schrottpreis ermittelt wird. Der Erlös daraus fließt an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder

Friseurin in Kleinzerbst: Fortsetzung Spendenaktion 2025

Der Erfolg spornt Melanie Letsch an, die Aktion weiterzuführen. „Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr noch mehr erreichen können.“ Deshalb sammelt Letsch bereits fleißig weiter. Sie bittet jedoch die Unterstützer darum, die Kronkorken vorerst bei sich zu Hause zu lagern, denn der Platz bei ihr sei auch nur begrenzt. „Wenn es nicht anders geht, dann kann das Auto mal nicht in die Garage.“

Zusätzlich will sich die Frau an einer Aktion beteiligen, bei der Herzenswünsche von Kindern erfüllt werden, deren Krebserkrankung nicht mehr heilbar ist. „Es berührt mich, wenn ich lese, dass ein Kind sich noch einmal einen großen Traum wie einen Fallschirmsprung erfüllen möchte“, erzählt sie. „Ich möchte helfen, solche Wünsche wahr werden zu lassen.“