Die Simson ist und bleibt bei den Jugendlichen aus Jessen das Kultmoped - Florian Wendt hat in sechs Jahren 20.000 Euro in seine S51 investiert

Jessen/MZ. - Der obligatorische Soundcheck ist Pflicht. Die Jugendlichen drehen an den Gasgriffen ihrer Mopeds und lassen die Motoren aufheulen. Die Auspuffe knattern um die Wette, Betreuer Florian Wendt ist mit seiner getunten Simson der Platzhirsch. „Die habe ich mit Originalpapieren für 900 Euro günstig im Internet geschossen“, erzählt Wendt mit hörbar Stolz in der Stimme. In den vergangenen sechs Jahren hat der Erzieher ordentlich in sein Schmuckstück investiert. Knapp 20.000 Euro sind in den Umbau des Mopeds S51 geflossen, diese Investition bezeichnet er selbst „als völlig verrückt“.