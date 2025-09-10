Bad Schmiedeberg/MZ. - Kritik ist bei der jüngsten Ratssitzung an Bad Schmiedebergs Bürgermeisterin Heike Dorczok laut geworden. Sie sei, sagte der SPD-Stadtrat und ihr Vorgänger Martin Röthel, mit dem Anspruch „Weil es besser geht“ gestartet. Seit inzwischen zwei Jahren leite sie die Geschicke der Einheitsgemeinde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.