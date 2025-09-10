weather wolkig
  4. Stadtrat kommt zusammen: Kritik an Bad Schmiedebergs Bürgermeisterin: oft schwer erreichbar

SPD-Stadtrat Martin Röthel fordert, dass Heike Dorczok einen Bericht vorlegen soll.

Von Marcel Duclaud 10.09.2025, 11:00
Das Rathaus in Bad Schmiedeberg
(Foto: Thomas Klitzsch)

Bad Schmiedeberg/MZ. - Kritik ist bei der jüngsten Ratssitzung an Bad Schmiedebergs Bürgermeisterin Heike Dorczok laut geworden. Sie sei, sagte der SPD-Stadtrat und ihr Vorgänger Martin Röthel, mit dem Anspruch „Weil es besser geht“ gestartet. Seit inzwischen zwei Jahren leite sie die Geschicke der Einheitsgemeinde.