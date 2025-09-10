70 Jahre verheiratet Ehepaar aus Burgwerben feiert Gnadenhochzeit
Das Ehepaar Büttner aus dem Weißenfelser Ortsteil Burgwerben feiert seinen 70. Hochzeitstag. Auf welche gemeinsamen Erlebnisse die Rentner zurückblicken und was ihr Geheimnis einer langen Ehe ist.
10.09.2025, 17:45
Burgwerben/MZ. - Vor genau 70 Jahren, also am 10. September 1955, haben sich Achim und Margit Büttner in der Burgwerbener Kirche das Ja-Wort gegeben. Somit feiern sie an diesem Mittwoch ein Jubiläum, was nicht viele Ehepaare erleben dürfen – die Gnadenhochzeit. Doch die Geschichte der beiden reicht sogar noch deutlich weiter zurück.