Das Ehepaar Büttner aus dem Weißenfelser Ortsteil Burgwerben feiert seinen 70. Hochzeitstag. Auf welche gemeinsamen Erlebnisse die Rentner zurückblicken und was ihr Geheimnis einer langen Ehe ist.

Burgwerben/MZ. - Vor genau 70 Jahren, also am 10. September 1955, haben sich Achim und Margit Büttner in der Burgwerbener Kirche das Ja-Wort gegeben. Somit feiern sie an diesem Mittwoch ein Jubiläum, was nicht viele Ehepaare erleben dürfen – die Gnadenhochzeit. Doch die Geschichte der beiden reicht sogar noch deutlich weiter zurück.