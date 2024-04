Gräfenhainichen fehlt „die Qualität vorn“. Elster siegt 2:0. Beide Teams stehen jetzt in der Fußball-Landesliga vor schweren Aufgaben in der Fremde. Das Spitzenspiel steigt in Kemberg.

Das Derby am Mittwochabend zwischen dem VfB Gräfenhainichen und Eintracht Elster ist bis in die Nachspielzeit umkämpft.

Gräfenhainichen/MZ. - Das Derby in der Fußball-Landesliga am Mittwochabend in Gräfenhainichen wird vor 292 Zuschauern in der Nachspielzeit entschieden. Philipp Schneider erzielt auf Vorlage von Karl Ferigo das 2:0 für Elster. Der Gast ist durch das Tor von Emanuel Clemens nach Vorarbeit von Maurice Witzel in Führung gegangen (56.). „Ein verdienter Sieg für Elster“, sagt Gräfenhainichens VfB-Trainer Richard Selka, „uns fehlt vorn einfach die Qualität.“ Die hat offensichtlich der Kontrahent.

Sieger wird zum Außenseiter

„Das Spiel war zerfahren. Es ging viel über den Kampf. Die Partie hatte wenig Struktur. In der zweiten Halbzeit waren wir besser eingestellt und haben auch mehr Schüsse auf das Tor abgegeben“, so Elsters Trainer Sven Schreiter. Sein Team muss bereits am Samstag ab 15 Uhr beim Topfavoriten der Staffel in Köthen antreten. „Wir sind krasser Außenseiter. Schon das Hinspiel haben wir sang- und klanglos verloren. Der Gegner liegt uns nicht. Wir wollen dieses Mal das Gesicht wahren“, so der Chefcoach. Auch Gräfenhainichen hat eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Es geht am Samstag um 15 Uhr zum Spitzenreiter nach Zerbst. Der Mitaufsteiger ist das Überraschungsteam der Saison. „Das ist eine eingeschworene Truppe“, lobt der Köthener Trainer Christoph Römling den Mit-Titelkonkurrenten. „Das ist ein Bonusspiel. Da erwartet niemand etwas von uns. Aber Bonuspunkte werden wir bis zum Ende der Saison auch benötigen“, so Selka.

Um die Spitze geht es in der Top-Partie der Runde zwischen Kemberg und Arnstedt. Nach einem erfolgreichen Start ins Fußballjahr ist der Gast zuletzt ins Trudeln geraten. Bei den Niederlagen in Elster (0:3) und im Heimspiel gegen Köthen (0:1) springen weder Tore noch Punkte heraus. Am Sonnabend ab 15 Uhr wollen die Arnstedter nun aber wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und ihre Meisterschafts- und Aufstiegschancen wahren. Allerdings wartet ein heißer Tanz auf den Tabellendritten. Die Arnstedter (34 Punkte) spielen beim Fünften Rot-Weiß Kemberg (32), der ebenfalls noch auf den Aufstieg in die Verbandsliga hoffen kann. Vor allem ist das Saisonziel, weiter die Nummer eins im Landkreis zu bleiben, noch immer realistisch. Und der Trend spricht sogar für Kemberg. Seit dem Marvin Richter und Karl-Heinz Röthel ihr Traineramt freiwillig aufgegeben haben, folgen nur noch Siege: 4:0 in Jessen, 3:1 in Piesteritz und 2:1 daheim gegen Gräfenhainichen. Allerdings wird Arnstedt für den Neu-Trainer Tobias Heede jetzt ein echter Gradmesser.

292 Zuschauer sehen am Mittowchabend das Derby. Foto: Thomas Klitzsch

Der FC Grün-Weiß Piesteritz ist zumindest mit dem Blick auf die Tabelle derzeit die Nummer eins im Kreis. Um diese Position zu verteidigen, werden Punkte benötigt. In Wernigerode werden die Kicker aus dem Volkspark am Samstag ab 15 Uhr erwartet. „Wir wollen ein positives Ergebnis erreichen. Wir wollen gewinnen“, sagt FC-Trainer Stefan Neuberg. Allerdings mus er seine Elf gehörig umstellen. Sechs Spieler – fünf Spieler verletzt und einer gesperrt – fallen aus.

Erfolg ist „schön fürs Gefühl“

Viel Brisanz steckt in der Partie in Blankenburg. Hier reist Jessen am Samstag um 15 Uhr zum Kellerduell an. Und der Gast kommt immerhin mit der Empfehlung, Spitzenreiter Zerbst geschlagen zu haben. „Es wird wieder spannend. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen etwas mitnehmen“, sagt Jessens Abteilungsleiter Sebastian Müller, der den jüngsten Sensationserfolg als „schön für das Gefühl“ bewertet. Auch vor der Partie in Blankenburg plagen den Außenseiter Personalsorgen.