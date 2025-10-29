Heike Brack ist im Coswiger Verein „Naturpark Fläming“ tätig und steht kurz vor dem Ruhestand. Warum sie sich um den Fortbestand aller Vereinsprojekte sorgt.

Coswig/MZ. - Zu Heike Bracks Morgenroutine gehört auch, das Werbesegel vor der Tür des Infozentrums des Vereins „Naturpark Fläming“ in der Coswiger Schlossstraße zu positionieren. Viele hundert Male habe sie das bereits getan. Jetzt aber benötigte sie nicht mal mehr alle Finger ihrer rechten Hand, um abzuzählen, wie oft sie es noch tun werde.