Wegen großer Nachfrage zeigt das Wittenberger Centralkino den Konzertfilm „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ an zwei zusätzlichen Terminen. Die ersten Vorstellungen sind bereits ausgebucht.

Schlagersänger Roland Kaiser bei der Premiere des Films „50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik“. Wegen der hohen Nachfrage wird der Film in Wittenberg jetzt öfter gezeigt als ursprünglich geplant.

Wittenberg/MZ. - Wegen „enorm großer Nachfrage“ hat das Wittenberger Centralkino in der Sternstraße zwei zusätzliche Vorstellung des Konzertfilms „50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik“ angesetzt. Diese Vorstellungen sollen am Donnerstag, 23. Oktober und Samstag, 25. Oktober, um jeweils 19.30 Uhr stattfinden.

Bisher hatte das Kino vier Vorstellungen eingeplant, am Dienstag, 21. Oktober und am Freitag, 24. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr sowie um 17 Uhr. „Drei davon sind jetzt schon fast ausgebucht“, sagt Kino-Leiterin Nicola Reulbach. Das Interesse an dem Konzertfilm, der am 21. Oktober Premiere hat, sei sehr groß. „Darüber sind wir sehr froh.“

Opernreihe startet im Oktober - Kinoerlebnis für Musikliebhaber in Wittenberg

Auch die Opernreihe des Centralkinos sorge für positive Resonanz. Die Veranstaltungen für klassische Musik beginnen Ende des Monats: Am Sonntag, 26. Oktober, um 11 Uhr und am Donnerstag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr zeigt das Kino Puccinis Oper „Tosca“ mit Ana Netrebko in der Hauptrolle.

Mit „Tosca“ beginne die Opern- und Ballett-Saison des Royal Opera House London. Folgen sollen in dieser Saison drei Opern und fünf Ballettveranstaltungen. Alle Royal-Opera-House-Veranstaltungen können im Centralkino schon vorab gebucht werden.