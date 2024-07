Wittenberg/MZ. - Es soll wohl beim wechselhaften Sommerwetter bleiben. Es kann Regen kommen oder eben nicht. Es wird um die 30 Grad oder vielleicht auch nicht ganz. Jedenfalls sind Open-Air-Veranstalter Optimisten und unterbreiten Angebote. Hier einige Tipps:

Sommermusik in Wörlitz in der Kirche St. Petri

Wörlitz: Eine weitere Sommermusik findet am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr in der Wörlitzer St. Petrikirche statt. Unter dem Thema „Himmel, Erde, Luft und Meer“ spielt der Bläserchor Oranienbaum unter der Leitung von Peter Waage. Es erklingen unter anderem Vertonungen von Traugott Fünfgeld, der für seine wohlklingenden Kompositionen geschätzt und bekannt ist. Das Programm wird mit Texten, vorgetragen von Michael Romahn, ergänzt.

Der Eintritt ist frei.

Liedertourfestival in Rotta in der Gassmühle mit Dziuk, Völker, Kuhlbrodt, Schüller, Krazy und Neukauf

Rotta: In Rotta geht das Liedertourfestival, das an diesem Freitag, 26. Juli, beginnt, am Sonnabend, 27. Juli, in Tag 2. Wie schon am Tag 1 sind Danny Dziuk und Timm Völker wieder mit dabei. Den Auftakt gestalten um 16 Uhr Jan Kuhlbrodt und eben Völker. Letzterer begleitet seinen mit dem Alfred-Döblin-Preis 2023 der Akademie der Künste geehrten Leipziger Kumpel, Dichter und Denker Kuhlbrodt und gemeinsam geben sie sich mit Gitarre und Mundharmonika den Blues, wobei es um Blues als Urgrund musikalischer Erfahrung geht. Zwei Stunden später sind vier Solisten in einem gemeinsamen Konzert zu erleben: der vielseitige Leipziger Liedermacher Ralph Schüller, die Kölner Bohémienne und Straßenmusikerin Krazy, der Berliner Chansonnier und das musikalische Multitalent mit charakteristischer Stimme Karl Neukauf und der Zauberer unter den Songschreibern Dziuk. Die vier Interpreten verbindet nicht nur ihre langjährige Liebe zur Musik, der sie auf verschiedenen Wegen nachgegangen sind und die sie immer wieder zusammenführt. Mit ihrer politischen Resonanz in ihren aktuellen Texten sind sie auch sensible Seismographen der gesellschaftlichen Verhältnisse. In die Nacht hinein führt dann ab 21 Uhr das Floßkonzert „Völker X Dosenweiler“. Der Autor und Musiker Timm Völker präsentiert sieben Texte – Wochennotate und Rockervisionen – aus seinem Buch zu Dubtracks vom Dosenweiler.

Bei freiwilligem Eintritt werden für Lesung und Konzerte 25 Euro empfohlen.

Seekonzert im Wörlitzer Park

Wörlitz: Zum siebten Seekonzert wird am Sonnabend, 27. Juli, ab 18 Uhr in den Wörlitzer Park eingeladen. Der Dreiklang aus Gondelfahrt über die Seen und Kanäle und reichhaltigem Abendessen mit Getränken auf den Gondeln sowie einem Konzert an den schönsten Stellen des Parks, dem vom Wasser aus gelauscht wird, steht diesmal unter dem Motto „Es führt kein andrer Weg zur Seligkeit“. Salonstücke, Operettenmelodien und Tangos werden zu hören sein. Das Trio Zeitklang aus Berlin gestaltet mit Flöte, Viola und Akkordeon diesen Abend.

Mittelalterfest und Konzert in Kemberg

Kemberg: Im Rahmen des Mittelalterfestes in Kemberg gibt es am Sonnabend, 27. Juli, in der Kirche um 18 Uhr eine Musik zum Tagesausklang. Frank Zimpel (Orgel) und Alexander Pfeiffer (Trompete) aus Leipzig werden Werke von Barock bis Romantik erklingen lassen. Das Fest, das um 13.30 Uhran Kirche und Marktplatz beginnt, endet indes damit nicht. Um 21 Uhr tritt zum Beispiel „Dead Mans Hand“ auf.

Der Eintritt zum Konzert in der Kirche ist frei, es wird um einen Obolus zur Begleichung der Unkosten gebeten.

Weinfest in Wittenberg und Kettensägenwettbewerb in Tornau

Weitere Veranstaltungen sind in Wittenberg das Weinfest, zu dem am Freitag, 26. Juli, ab 15 uhr, am Sonnabend ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr eingeladen wird. In Tornau in der Dübener Heide werden an beiden Tagen Besucher zum Holzskulpturenwettbewerb erwartet. Mit Kettensägen werden diesmal Skulpturen zum Thema „Wald und Wld gehören zusammen“ gefertigt.