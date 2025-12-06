CDU/FDP-Fraktion will eine Rabattkarte für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Was die Vorstellungen sind.

Zu den Ehrenamtlichen gehören unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren.

Wittenberg/MZ/JJT. - Ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion wird erneut Thema im Wittenberger Stadtrat. Gefordert wird eine Ehrenamtskarte, mit der sich Engagierte in Wittenberg Vergünstigungen sichern können. Denkbar sei etwa, dass sich die Tochterunternehmen der Stadt daran beteiligten und Ehrenamtlern ermäßigte Eintritte in die Schwimmhalle oder in Kultureinrichtungen ermöglichen, heißt es im Antrag. Auch ein verringerter Fahrpreis für Busse sei zu prüfen. Berechtigt für die Ehrenamtskarte seien Menschen, die in Sachsen-Anhalt wohnen und regelmäßig eine ehrenamtliche Tätigkeit bei einer Organisation ausüben, die in Wittenberg ansässig oder tätig ist.