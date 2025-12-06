Marcel Gürtler kennt man eigentlich aus dem Fußballgeschäft beim FC Hettstedt. Im Gespräch offenbart er seine andere Seite zur Weihnachtszeit.

Marcel Gürtler aus Hettstedt offenbart seine vielen Facetten und Vorlieben zur Weihnachtszeit

Familie Gürtler ist schon in Weihnachtsstimmung. Auf dem Bild: Marcel Gürtler, Franziska Gürtler, Anke Gürtler und Andreas Gürtler (von links).

Hettstedt/MZ. - Der Ball rollt am Nikolauswochenende das letzte Mal vor der Winterpause, vor dem offiziellen Start der besinnlichen Zeit für die Fußballer vom Landesklassisten FC Hettstedt. Das gilt auch für Marcel Gürtler, Präsident und aktueller Trainer beim FC Hettstedt.