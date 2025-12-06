Parallel zur Schlossweihnacht Es kann wieder gestöbert werden beim Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube des Schlosses Merseburg

Zur Schlossweihnacht gibt es im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg am 6. und 7. Dezember 2025 wieder Handgemachtes zu bestaunen und zu kaufen. Welche Künstler in diesem Jahr beim Kunsthandwerkermarkt vertreten sind und was sich bei den Öffnungszeiten geändert hat.