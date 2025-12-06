weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Parallel zur Schlossweihnacht: Es kann wieder gestöbert werden beim Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube des Schlosses Merseburg

Zur Schlossweihnacht gibt es im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg am 6. und 7. Dezember 2025 wieder Handgemachtes zu bestaunen und zu kaufen. Welche Künstler in diesem Jahr beim Kunsthandwerkermarkt vertreten sind und was sich bei den Öffnungszeiten geändert hat.

Von Luise Mosig 06.12.2025, 07:00
Künstlerin Holtrud Helene Henze aus Zörnitz ist auch wieder beim Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube des Schlosses Merseburg dabei, (Foto: L. Mosig)

Merseburg/MZ. - Handgemachter Schmuck, Keramikgefäße, Papierkunst, Glasarbeiten, Metallwerkstücke und vieles mehr – parallel zum Schlossweihnachtswochenende gibt es in der historischen Hofstube des Merseburger Schlosses auch in diesem Jahr wieder Kunsthandwerk aus Mitteldeutschland zu bestaunen und zu kaufen.