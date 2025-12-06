Parallel zur Schlossweihnacht Es kann wieder gestöbert werden beim Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube des Schlosses Merseburg
Zur Schlossweihnacht gibt es im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg am 6. und 7. Dezember 2025 wieder Handgemachtes zu bestaunen und zu kaufen. Welche Künstler in diesem Jahr beim Kunsthandwerkermarkt vertreten sind und was sich bei den Öffnungszeiten geändert hat.
06.12.2025, 07:00
Merseburg/MZ. - Handgemachter Schmuck, Keramikgefäße, Papierkunst, Glasarbeiten, Metallwerkstücke und vieles mehr – parallel zum Schlossweihnachtswochenende gibt es in der historischen Hofstube des Merseburger Schlosses auch in diesem Jahr wieder Kunsthandwerk aus Mitteldeutschland zu bestaunen und zu kaufen.