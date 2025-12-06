Besonderes Betreuungsangebot Integrative Kita in Quedlinburg: Stadt will Umzug, Eltern kämpfen für ihr Konzept
Wie geht es mit der Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg weiter? Warum die Stadt sie in eine andere Einrichtung verlegen will und Eltern mit einer Petition für den Erhalt der Einrichtung und ihres besonderen Konzepts kämpfen.
Quedlinburg/MZ. - Hat die Stadtverwaltung Quedlinburg geprüft, ob Fördergeld etwa aus dem neuen Programm „Kita stabil“ akquiriert werden kann für Sanierungsarbeiten am Dach der integrativen Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg und den Erhalt der Fachkräfte? Das ist nur eine der Fragen, die Eltern haben, die seit einigen Tagen mit der Petition „Rettung der integrativen Kita Eigen-Sinn in Quedlinburg“ Unterschriften sammeln.