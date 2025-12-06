Polizei warnt vor Taschendiebstählen auf Weihnachtsmärkten und anderen Festen im Advent. Welche Tipps die Beamten geben und wie sich die Zahl der Straftaten im Burgenlandkreis zuletzt entwickelt hat.

Weißenfels/MZ. - Ein Glühwein hier, eine Tüte Kräppelchen dort, eine Fahrt mit dem Kind auf dem Karussell – man möchte bezahlen und auf einmal fehlt der Geldbeutel. Gerade hatte man das Portemonnaie noch in der Handtasche, dann kann man es nicht mehr finden. Wahrscheinlich war ein Taschendieb am Werk. Solche Situationen können gerade jetzt häufiger auftreten, denn auch an diesem Wochenende zählen die Weihnachtsmärkte in Weißenfels und Umgebung wieder viele Besucherinnen und Besucher. „Genau das nutzen Taschendiebe aus. Im Gedränge reicht oft ein kurzer Moment der Unachtsamkeit“, sagt Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).