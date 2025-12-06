Der Kreistag verabschiedet höhere Nutzungsgebühren für Sportstätten und Schulräume ab dem kommenden Jahr. Welche Sätze künftig gelten und welches zusätzliche Risiko Nutzer tragen müssen.

Sport in Turnhallen des Salzlandkreises wird um mindestens 36 Prozent teurer

Die Jungen und Mädchen der F-Jugend der SG Neuborna nutzen die kreiseigene Sporthalle an der Töpferwiese in Bernburg zum Training, das ab Januar rund 36 Prozent teurer wird.

Bernburg/MZ. - Sportvereine, die im Salzland eine kreiseigene Turnhalle für Training und Wettkampfsport nutzen, werden ab Januar 2026 stärker zur Kasse gebeten. Der Kreistag stimmte am Mittwoch mit einer Mehrheit von 27:14-Stimmen bei drei Enthaltungen für eine deutliche Erhöhung der Nutzungsgebühren um zirka 36 Prozent. Lediglich die AfD-Fraktion folgte geschlossen nicht dem Vorschlag der Verwaltung.