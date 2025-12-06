Schüler und Lehrer der Jessener Förderschule „Lebensweg“ führen das Stück „Weihnachten fällt aus“ auf. Warum Yvonne Eckelmann diesen Titel wählt und wie es dem Landrat gefallen hat.

Weihnachtsmann und Elf sind frustiert und wollen ihren Job an den Nagel hängen.

Jessen/MZ. - Das Stück ist diesmal nicht am Ostseestrand entstanden. Autorin Yvonne Eckelmann betont, dass die Menschen immer mehr den Bezug zu einem besinnlichen Fest verlieren. Geschenke werden über Amazon und Co. bestellt, das Essen liefert der Pizzadienst, der Konsum hat die Oberhand gewonnen, dadurch sei die Magie von Weihnachten ein großes Stück verloren gegangen. „Wir besprechen mit unseren Schülern im Unterricht, was dieses Fest bedeutet und erklären auch die geschichtlichen Hintergründe“, so Yvonne Eckelmann.