Investition Baustart am einstigen Gasthof „Schmidts Ausspann“ in Bernburg - das soll hier entstehen
Die Arbeiten an „Schmidts Ausspann“ im Herzen Bernburgs haben begonnen. Warum dort erstmal abgerissen wird und wann voraussichtlich die ersten Mieter einziehen können.
06.12.2025, 08:05
Bernburg/MZ. - Nach mehreren Jahren des Leerstands und Verfalls tut sich nun etwas in einem der ältesten einstigen Gasthäuser Bernburgs. So haben in dieser Woche die Arbeiten auf dem Gelände von „Schmidts Ausspann“ an der Schloßstraße 1 begonnen.