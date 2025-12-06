Die Bühnen Halle haben mehr Platz: Requisiten und Tausende Kostüme für Produktionen von Thalia, Neuem Theater, Puppentheater, Oper und Ballett sind jetzt unter einem Dach vereint. Wird es den beliebten Kostümverkauf trotzdem weiterhin geben?

Ballkleid, Uniform, ein Ruderboot und Hunderte alte Stühle - Was in einer riesigen Halle in Trotha alles lagert

Mirko Scharsig, Leiter der Haus- und Betriebstechnik der Bühnen Halle, gewährt einen Einblick in den neuen Theaterfundus. Tausende Kostüme lagern hier in hochmodernen Rollregalen.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Bühnen haben jetzt mehr Platz. „Bisher haben wir viele dezentrale Orte gehabt, an denen Kostüme, Garderobe und Requisiten für sämtliche Vorstellungen an unseren Häusern gelagert waren“, sagt Mirko Scharsig, Leiter der Haus-und Betriebstechnik der Bühnen Halle. Ein neuer Theaterfundus im Norden Halles bietet nun viel bessere Möglichkeiten der Aufbewahrung.