Auf einer Fläche von über 13.000 Quadratmetern soll eine parkähnliche Anlage mit Spielgeräten, Sitzmöglichkeiten, Gärtnerbereich und mehr entstehen.

Planung abgeschlossen: So soll der Quartierspark in Hettstedt aussehen

So sieht der aktuelle Plan für den geplanten Quartierspark in Hettstedt aus.

Hettstedt/MZ - Ein Multifunktionssportfeld, Tischtennisplatten, Sitzecken, Spielgeräte, eine Kletterwand, Hochbeete und jede Menge Grün: Blickt man auf den Entwurf des künftigen Quartierspark in Hettstedt präsentiert sich eine bunt gemischte Freizeitfläche für Jung und Alt. „Es soll ein schöner Park mit Begegnungsplätzen werden“, fasst es Katja Corente, Leiterin Bauverwaltung Stadt Hettstedt.