  4. Bewährung für Mann aus Wittenberg: Kinderpornografie gehortet: Wittenberger entgeht Gefängnisstrafe

Um seiner pädophilen Neigung nicht nachgehen zu müssen, erklärte der Angeklagte, hatte er Kinderpornografie gehortet. Das Gericht ließ Milde walten, auch wegen der guten Prognose.

Von Andreas Behling 04.01.2026, 16:00
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/Dessau/MZ. - Obwohl ihm die von ihm gewünschte „wirklich allerletzte Chance“ zugesprochen wurde, hielt der Mann aus Wittenberg den Kopf gesenkt. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau schickte ihn nicht – wie von Oberstaatsanwalt Thorsten Förster beantragt – für 20 Monate ins Gefängnis, sondern setzte die Haft von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung aus.