Um seiner pädophilen Neigung nicht nachgehen zu müssen, erklärte der Angeklagte, hatte er Kinderpornografie gehortet. Das Gericht ließ Milde walten, auch wegen der guten Prognose.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Obwohl ihm die von ihm gewünschte „wirklich allerletzte Chance“ zugesprochen wurde, hielt der Mann aus Wittenberg den Kopf gesenkt. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau schickte ihn nicht – wie von Oberstaatsanwalt Thorsten Förster beantragt – für 20 Monate ins Gefängnis, sondern setzte die Haft von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung aus.