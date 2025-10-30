In Kemberg läuft der Betrieb weiter, doch der Umzug ist beschlossene Sache: Ende 2026 zieht der MAN-Service nach Wittenberg. Was das für die Werkstatt bedeutet – und wie es dort weitergeht.

Kemberg bleibt Werkstattstandort: So geht es nach dem MAN-Umzug weiter

Der MAN-Standort in Kemberg bleibt vorerst in Betrieb: Noch bis Ende 2026 werden hier Lkw gewartet und repariert, bevor das Team von „Kress & Zapp“ in die neue Nutzfahrzeugwerkstatt nach Wittenberg umzieht.

Kemberg/MZ. - Auf dem Hof an der Leipziger Straße in Kemberg läuft der Alltag weiter. In der modernen MAN-Werkstatt neben dem Bauunternehmen Fenger kommen täglich Lkw auf die Hebebühne: Es werden Bremsen instandgesetzt, Fahrzeuge repariert, Öl gewechselt. Doch während hier noch geschraubt wird, ist die Entscheidung längst gefallen: Der MAN-Service zieht nach Wittenberg um. Was bleibt dann in Kemberg zurück und wer führt den Betrieb weiter?