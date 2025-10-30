Die Stadt Querfurt verlängert die Kündigungsfrist für 272 DDR-Garagen bis Mitte 2026. Eine Kaufoption gibt es – aber ohne Rechtsanspruch.

Die Stadt Querfurt verlängert die Kündigungsfrist für 272 DDR-Garagen bis Mitte 2026.

Querfurt/MZ. - Querfurts Stadtrat will den Pächtern und der Stadtverwaltung im Konflikt um 272 alte DDR-Garagen mehr Luft verschaffen. Die Freie Liste Querfurt, CDU, SPD, Linke und FDP haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht, die eigentlich seitens der Stadt zum Jahresende gekündigten Pachtverträge bis Ende Juni 2026 zu verlängern. Das würde mehr Zeit bringen, um auch über etwaige Verkäufe des Garagenlandes zu verhandeln.