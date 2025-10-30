weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Neuerscheinung auf dem Buchmarkt: 40 Autoren, Fotografen und Künstler beteiligt: „Leseturm“ veröffentlicht Gruselgeschichten

Neuerscheinung auf dem Buchmarkt 40 Autoren, Fotografen und Künstler beteiligt: „Leseturm“ veröffentlicht Gruselgeschichten

Die im Saalekreis beheimatete Autorengruppe „Leseturm“ hat ihr zehntes Buch veröffentlicht. Es ist eine bunte Mischung aus Geschichten und Gedichten, Fotos, Malerei und Karikaturen zum Thema „Gruselgeschichten“. Wann sie vorgestellt werden.

Von Diana Dünschel 30.10.2025, 14:00
In der Hoppenhauptkirche Beuna finden die meisten Veranstaltungen des „Leseturms“ statt.
In der Hoppenhauptkirche Beuna finden die meisten Veranstaltungen des „Leseturms“ statt. (Foto: Hans-Dieter Weber)

Merseburg/MZ. - Die Autorengruppe „Leseturm“ hat ein neues Buch herausgebracht. Unter dem Titel „Gruselgeschichten“ vereint es auf 360 Seiten Geschichten und Gedichte, Fotos, Bilder, Karikaturen und Scherenschnitte von insgesamt 40 Mitwirkenden zu allem, was uns Furcht einflößt, unheimlich erscheint und uns einen kalten Schauer den Rücken hinunter laufen lässt.