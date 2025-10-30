Die im Saalekreis beheimatete Autorengruppe „Leseturm“ hat ihr zehntes Buch veröffentlicht. Es ist eine bunte Mischung aus Geschichten und Gedichten, Fotos, Malerei und Karikaturen zum Thema „Gruselgeschichten“. Wann sie vorgestellt werden.

In der Hoppenhauptkirche Beuna finden die meisten Veranstaltungen des „Leseturms“ statt.

Merseburg/MZ. - Die Autorengruppe „Leseturm“ hat ein neues Buch herausgebracht. Unter dem Titel „Gruselgeschichten“ vereint es auf 360 Seiten Geschichten und Gedichte, Fotos, Bilder, Karikaturen und Scherenschnitte von insgesamt 40 Mitwirkenden zu allem, was uns Furcht einflößt, unheimlich erscheint und uns einen kalten Schauer den Rücken hinunter laufen lässt.