Kleine Berühmtheit am „schwarzen Netto“ Supermarkt-Berühmtheit auf vier Pfoten: Warum Katze Stella plötzlich Diät halten muss
Eine Katze wird in Wittenberg zur kleinen Berühmtheit – und muss jetzt abnehmen. Warum Passanten ihr unbewusst schaden und jetzt Disziplin gefragt ist.
Wittenberg/MZ. - Wer beim schwarzen Netto vorbeikommt, hat sie sicher schon gesehen: Stella, die runde, charmante Katze mit dem gemütlichen Gang und dem königlichen Blick. Sie genießt die Aufmerksamkeit der Menschen – und erobert sie im Handumdrehen. Vielleicht ein bisschen zu sehr.