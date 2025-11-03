Eine Katze wird in Wittenberg zur kleinen Berühmtheit – und muss jetzt abnehmen. Warum Passanten ihr unbewusst schaden und jetzt Disziplin gefragt ist.

Supermarkt-Berühmtheit auf vier Pfoten: Warum Katze Stella plötzlich Diät halten muss

Die berühmte Katze Stella vom „schwarzen Netto“ in Wittenberg – kurvig und charmant, denn sie wird von Supermarkt-Kunden überfüttert - trotz der Appelle ihrer Besitzerin.

Wittenberg/MZ. - Wer beim schwarzen Netto vorbeikommt, hat sie sicher schon gesehen: Stella, die runde, charmante Katze mit dem gemütlichen Gang und dem königlichen Blick. Sie genießt die Aufmerksamkeit der Menschen – und erobert sie im Handumdrehen. Vielleicht ein bisschen zu sehr.