Bernburg/MZ. - Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich Freitagvormittag in Bernburg ereignet hat. Wie es aus dem Revier hieß, wurde durch den Rettungsdienst ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr angezeigt. Den bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge war der Rettungswagen am Freitagvormittag (zwischen 9 und 9.35 Uhr) zu einem Einsatz an der Johann-Rust-Straße.

Das Fahrzeug war dort für etwa eine halbe Stunde abgestellt. Als die Rettungssanitäter vom Einsatzort abfuhren, bemerkten sie veränderte Fahreigenschaften und Geräusche. Das Fahrzeug wurde gestoppt und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Radmuttern der Hinterräder gelockert waren. Aufgrund der bei Dienstantritt durchgeführten Kontrolle und des bis zur Abfahrt ordnungsgemäßen Fahrverhaltens des Fahrzeuges wird derzeit davon ausgegangen, dass die Radmuttern absichtlich gelockert wurden. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen verliefen bisher erfolglos. Deshalb bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Hinweise werden entgegen genommen unter folgender Nummer: 03471/3790.