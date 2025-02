Kaufland saniert Rolltreppen: So lange soll es dauern

Handel in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Im Kaufland-Markt an der Lerchenbergstraße in Wittenberg laufen derzeit Sanierungsarbeiten an den beiden Rolltreppen des Marktes. Dies bestätigte Dominik Knobloch, Unternehmenssprecher von Kaufland, auf Anfrage der MZ.

Kaufland Wittenberg: Sanierungsarbeiten an Rolltreppen

Der Supermarkt, der seit mehr als 30 Jahren in der Lerchenbergsiedlung besteht, sei im Laufe der Jahre immer wieder modernisiert worden, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen, erklärte Knobloch.

Damit die Kunden weiterhin zwischen den Etagen des Marktes wechseln können, bleibt jeweils nur eine der beiden Rolltreppen während der Sanierung außer Betrieb. „Die andere Rollsteige fährt im Wechselbetrieb nach oben und unten“, teilt Knobloch weiter mit. Laut dem Sprecher des Unternehmens sollen die Beeinträchtigungen für die Kunden während der Arbeiten dadurch möglichst gering gehalten werden.

Rollsteige fährt im Wechselbetrieb: Kaufland in Lerchenberg

Jeweils eine Aufsichtsperson pro Etage würde sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern und zudem sicherstellen, dass es für Kunden auf der jeweiligen Ebene nur zu kurzen Wartezeiten kommt, um das Einkaufserlebnis nicht erheblich zu stören.

Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein. Danach sollen die Rolltreppen wieder vollständig in Betrieb genommen werden, sodass die Kunden nicht mehr warten müssen, bis die Fahrtrichtung der Rolltreppe geändert wird.