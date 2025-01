Zwei Abiturienten haben ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ihren ersten Kunden haben sie in der Schulpause gewonnen. Wie sie mit Künstlicher Intelligenz dem Fachkräftemangel begegnen möchten.

Erster Kunde in der Schulpause: Diese Junggründer starten in Wittenberg durch

Wittenberg/Gräfenhainichen/MZ - Alles begann mit einer Studienfahrt im August 2023: Jan Richter und Leonard Müller waren gerade dabei das Abitur zu machen, als sie in Bayern an der Grenze zu Österreich spontan beschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Doch daraus wurde keine Schnapsidee, sondern ein spannendes junges Start-up in der Region Wittenberg.