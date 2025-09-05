Spiel oder Schicksal? Kartenlegen in Wittenberg: Warum Menschen mit Tarot nach Antworten suchen
Cora Barth begleitet Menschen in Wittenberg bei Lebensfragen und Entscheidungen. Wie sie Tarot anwendet und welche Themen die Ratsuchenden beschäftigen.
05.09.2025, 11:00
Wittenberg/MZ. - Tarot wird oft als Spiel oder Unterhaltung gesehen, doch für Cora Barth, Massagetherapeutin in Wittenberg, ist es ein ernsthaftes Hilfsmittel: Sie begleitet Menschen dabei, Orientierung in schwierigen Lebenssituationen zu finden und innere Klarheit zu gewinnen.