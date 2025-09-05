Cora Barth begleitet Menschen in Wittenberg bei Lebensfragen und Entscheidungen. Wie sie Tarot anwendet und welche Themen die Ratsuchenden beschäftigen.

Cora Barth umgibt eine Atmosphäre aus Ruhe und Wohlbefinden, in der Besucher innehalten und neue Perspektiven finden können.

Wittenberg/MZ. - Tarot wird oft als Spiel oder Unterhaltung gesehen, doch für Cora Barth, Massagetherapeutin in Wittenberg, ist es ein ernsthaftes Hilfsmittel: Sie begleitet Menschen dabei, Orientierung in schwierigen Lebenssituationen zu finden und innere Klarheit zu gewinnen.