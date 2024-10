Wittenberg/MZ. - Schiedsrichter Stephan Gräfe pfeift pünktlich zur Halbzeit, da passiert Historisches auf dem Wittenberger Platz der Jugend: Auf dem neuen Kunstrasen, auf dem die Kicker wie auf einem Teppich spielen können, geht am Samstag 18.15 Uhr erstmals das dimmbare Flutlicht an. Die Einheit-Verantwortlichen sind stolz auf ihre neue Anlage. Und das Eröffnungsspiel hat es in sich. Die Platzherren aus der Kreisliga treffen im Fußball-Kreispokal auf Pratau. In dem Derby ist der Gast aus der Landesklasse der klare Favorit.

