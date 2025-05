So geht es nach Bepflanzung von Bernburgs Blumenuhr mit Pflanzkästen auf der Fußgängerbrücke weiter

Bernburg/MZ. - Darauf warten viele Bernburger jedes Jahr aufs Neue im Frühjahr: Auf die bepflanzte Blumenuhr. Am Donnerstag sind nun viele hunderte Pflanzen in die Erde gekommen. „Am Wochenende findet auf dem Schlosshof das Mittelalterfest statt, da wollten wir, dass bis dahin alles gut aussieht“, erzählt Tobias Baumgraß, stellvertretender Leiter des Betriebshofs, warum in diesem Jahr bei der Sommerbepflanzung mit der Blumenuhr, die zur 800-Jahr-Feier Bernburgs 1938 von der Firma Uhrenmacher J. I. Fuchs und Sohn erbaut wurde, begonnen wurde.