Dank Förderung kann die Anlage gebaut werden. Zur Eröffnung kommen zahlreiche Interessenten. Was hinter der Investition steckt.

Jetzt rollen die Kugeln: Wittenberg hat einen Bouleplatz

Wittenberg/MZ. - Viele dürften sie aus südlichen Ländern kennen, die Orte, an denen sich Menschen treffen, alte und junge, um mit Hingabe und oft stundenlang metallene Kugeln zu werfen. Ziel ist, die eigenen Kugeln so nah als möglich am „Cochonnet“ (auch Schweinchen genannt) zu platzieren.