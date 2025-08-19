weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Dank Förderung kann die Anlage gebaut werden. Zur Eröffnung kommen zahlreiche Interessenten. Was hinter der Investition steckt.

Von Marcel Duclaud 19.08.2025, 10:00
Macht keine schlechte Figur beim Boule: Oberbürgermeister Torsten Zugehör
Wittenberg/MZ. - Viele dürften sie aus südlichen Ländern kennen, die Orte, an denen sich Menschen treffen, alte und junge, um mit Hingabe und oft stundenlang metallene Kugeln zu werfen. Ziel ist, die eigenen Kugeln so nah als möglich am „Cochonnet“ (auch Schweinchen genannt) zu platzieren.