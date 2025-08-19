Der Friseur „Ryf of Switzerland“ vergrößert sich mit seiner neuen Ladenfläche im Dessauer Rathaus-Center. Welche Veränderungen die Kundschaft dort erwartet.

Belohnung für Erfolg und Investition in die Zukunft - Friseur erweitert sich im Rathaus-Center Dessau

Madlen Franzisky (hinten links), Marc Breckwoldt (rechts) und ihre Belegschaft sind bereit für die Eröffnung.

Dessau/MZ. - Die Empfangstheke direkt gegenüber vom Eingang ist bereits mit Blumen sowie mit roten und weißen Luftballons geschmückt. Für die Eröffnung sollen beide Flügel der Eingangstür geöffnet sein und ein roter Teppich ausgerollt werden, verrät Madlen Franzisky, Salonleiterin des Friseurs Ryf of Switzerland im Dessauer Rathaus-Center.