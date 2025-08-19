Das Raguhner Altstadtfest bringt auch die Menschen im Ort näher zusammen und ist zur großen Party geworden. Dabei begann alles vor einem ernsten Hintergrund. Heute profitieren viele davon.

2002 versank Raguhn beim Jahrhunderthochwasser der Mulde - Jetzt wird am Schicksalsort groß gefeiert

Unter dem Pavillon genossen die meisten Besucher den überaus sonnigen Tag in Raguhn.

Raguhn/MZ. - Ein Altstadtfest? Das ist in Raguhn Ehrensache, oder besser: Ehrenamtssache. Dort wurde aus einer losen Zusammenkunft kurz nach der Jahrhundertflut bereits im Jahr 2003 eine feste Instanz in der Muldestadt und ein Termin, den sich wohl viele in ihrem Kalender angekreuzt haben. So auch am vergangenen Samstag. Zwischen Bratwurst, Überraschungskisten und Musik feierten die Besucher sich und ihre Ortschaft.