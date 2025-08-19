weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Zusammensein hilft vielen: 2002 versank Raguhn beim Jahrhunderthochwasser der Mulde - Jetzt wird am Schicksalsort groß gefeiert

Zusammensein hilft vielen 2002 versank Raguhn beim Jahrhunderthochwasser der Mulde - Jetzt wird am Schicksalsort groß gefeiert

Das Raguhner Altstadtfest bringt auch die Menschen im Ort näher zusammen und ist zur großen Party geworden. Dabei begann alles vor einem ernsten Hintergrund. Heute profitieren viele davon.

Von Benjamin Telm Aktualisiert: 19.08.2025, 14:31
Unter dem Pavillon genossen die meisten Besucher den überaus sonnigen Tag in Raguhn.
Unter dem Pavillon genossen die meisten Besucher den überaus sonnigen Tag in Raguhn. (Foto: Benjamin Telm)

Raguhn/MZ. - Ein Altstadtfest? Das ist in Raguhn Ehrensache, oder besser: Ehrenamtssache. Dort wurde aus einer losen Zusammenkunft kurz nach der Jahrhundertflut bereits im Jahr 2003 eine feste Instanz in der Muldestadt und ein Termin, den sich wohl viele in ihrem Kalender angekreuzt haben. So auch am vergangenen Samstag. Zwischen Bratwurst, Überraschungskisten und Musik feierten die Besucher sich und ihre Ortschaft.