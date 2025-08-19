Nach dem Jahrhunderthochwasser im Selketal Hochwasser im Selketal: „Es ist nur eine Frage der Zeit“
In Meisdorf stellt der Talsperrenbetrieb seine Maßnahmen zum Hochwasserschutz im Selketal vor. Warum sich ein Ausflug für Wanderer lohnt und wie jeder das Hochwasserrisiko für sein Grundstück erkennen kann.
19.08.2025, 12:30
Meisdorf/MZ. - Was ein „HQ 100“ ist, weiß in Meisdorf fast jeder. Vor 31 Jahren hat es die Einwohner des Falkensteiner Ortsteils überraschend und mit voller Wucht getroffen, so wie auch die Menschen in benachbarten Orten. Wer vom HQ 100 in der Region noch nichts gehört hat, der erfährt darüber einiges in der Scheune des Museumshofs Meisdorf.