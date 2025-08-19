Vom 28. bis 31. August 2025 feiert Roßlau das 45. Heimat- und Schifferfest im 810. Jahr der urkundlichen Ersterwähnung. Doch an einer wichtigen Stelle sind den Organisatoren die Hände gebunden.

Schifferfest in Zeiten von Haushaltssperre - Organisatoren warten auf Mittelfreigabe der Stadt

Rosslau/MZ. - Bei Insidern schrillten sofort die Alarmglocken, als am Freitag ein Pressegespräch zum 45. Heimat- und Schifferfestes kurzfristig abgesagt wurde: Wackelt nun in Zeiten der Haushaltsperre etwa auch das traditionsreiche Volksfest am nördlichen Elbufer der Doppelstadt Dessau-Roßlau?