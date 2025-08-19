weather heiter
  4. Haushaltssperre in Dessau-Roßlau: Auswirkungen auf Schifferfest

Unruhe in Roßlau Schifferfest in Zeiten von Haushaltssperre - Organisatoren warten auf Mittelfreigabe der Stadt

Vom 28. bis 31. August 2025 feiert Roßlau das 45. Heimat- und Schifferfest im 810. Jahr der urkundlichen Ersterwähnung. Doch  an einer wichtigen Stelle sind den Organisatoren die Hände gebunden.

Von Silvia Bürkmann Aktualisiert: 19.08.2025, 12:30
Vom 28. bis 31. August 2025 feiert Roßlau das 45. Heimat- und Schifferfest.  Foto:Thomas Ruttke

Rosslau/MZ. - Bei Insidern schrillten sofort die Alarmglocken, als am Freitag ein Pressegespräch zum 45. Heimat- und Schifferfestes kurzfristig abgesagt wurde: Wackelt nun in Zeiten der Haushaltsperre etwa auch das traditionsreiche Volksfest am nördlichen Elbufer der Doppelstadt Dessau-Roßlau?