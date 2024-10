Heimat- und Schifferfest Doppelter Grund zur Freude: Roßlau will 2025 zwei Jubiläen auf einmal feiern

2025 hat Roßlau gleich doppelt Grund zum Feiern. Nicht nur das 810. Stadtjubiläum steht an, sondern auch das 45. Heimat- und Schifferfest - obwohl in diesem Jahr erst die 31. Auflage gefeiert wurde. Wie das kommt und was die Schifferstadt plant.